Ocenjujemo: Adriena Šimotová/Srečanje. Dotik in odtis./MGLC

Poskus retrospektive, ki ne zaseda celotnega zgornjega nadstropja MGLC, lahko hitro ­postane utesnjujoč prikaz opusa, ki ­nezadostno oriše umetničino pot. Na razstavi dobimo premalo informacij o njeni poti, političnem kontekstu njenega ustvarjanja in drugih dejavnikih, ki so oblikovali njen likovni izraz. V nekaj delih, ki prikažejo njeno zgodnje ustvarjanje, ­predstavljenih v prvih dveh sobah, lahko uzremo precejšen razpon uporabljenih grafičnih tehnik (od tehnike ­vernis mou do risb, ­perforacij ­papirja in kolažne rabe papirja). Že za ustvarjanje v teh tehnikah sta nujna raba ­odtisa in ­fizični stik s površino, ki postane podoba, vendar odtis in odsev ­telesnosti postane še intenzivnejši z umetničino naslednjo fazo, v kateri uporablja predvsem frotaž.