Ocenjujemo: Češnjev vrt

V nadaljevanju preberite:

Predstava režiserja Janusza Kice v Mestnem gledališču ljubljanskem je natančna študija karakterjev, ki so seveda tudi predstavniki določenega sloja in ga reprezentirajo z vsemi atributi, vendar so predvsem brezčasni in univerzalni. Brezčasnost in univerzalnost se manifestirata tudi na formalni ravni s kostumografijo, ter v izmenjavi pristnih, živahnih in čustvenih dialogov ter avtonomnega polifonega odtujenega diskurza, kar s številnimi raznorodnimi glasbenimi inserti ter vokalnimi vložki dogajanje hkrati povezuje in dezintegrira.