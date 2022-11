Ocenjujemo: Cum mortuis in lingua mortua

V nadaljevanju preberite:

Cum mortuis in lingua mortua je monodramski gledališki dogodek dramskega igralca Ivana Peternelja, ki se v osnovi naslanja na klavirsko suito ruskega skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega Slike z razstave (1874). Musorgski je glasbene teme suite zasnoval po motivih risb in akvarelov arhitekta Viktorja Gartmana, Peternelj pa je v monodrami te raznorodne teme, podobe in glasbene elemente ugledališčil v monodrami, o kateri je na začetku dogodka izjavil, da je »monodrama le zato, ker ni imel denarja za več igralcev niti potrpljenja za časovno usklajevanje«. Tako se na simbolni ravni ob ogledu monodrame izriše nekakšna metamorfoza potovanja teh tem, ki aludirajo na ljudsko pripovedništvo, skozi tri umetniške medije, hkrati se počasi odpre polje delovanja gledališkega ustroja.