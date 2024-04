Ocenjujemo: Edmond Rostand, Martin Crimp: Cyrano de Bergerac

V nadaljevanju preberite:

Ob sobotnem prihodu na premierno predstavo v dvorani Drame se je obiskovalcem lahko potrdila pomisel, da francoska klasika Edmonda Rostanda o usodnih težavah uporniškega bitja z velikim nosom Cyrano de Bergerac ne bo običajna, ampak nekonvencionalna, sodobna rekonstrukcija, frivolen prepis nemara. Nenazadnje je Martin Crimp (pred leti so v Drami dajali njegovo delo V republiki sreče) pravi naslov za take zadeve, znal je inovativno predelati tudi Sofokleja, Molièra, Čehova in še koga od klasikov.

Pogled na oder z bobni in drugimi inštrumenti je napovedoval tako rekoč komedijo v obliki rokovskega koncerta, morda bolj kabarejsko intoniranega večera z naslovom Drama ima talent.