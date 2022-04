Ocenjujemo: Kako sta Bibi in Gusti ozmerjala čas

V nadaljevanju preberite:

Kako sta Bibi in Gusti ozmerjala čas se začne z delovno ihto, ki se poloti Bibi. Skuhati se nameni največji lonec malinove marmelade. Za začetek. »Včeraj sem imela ogromno časa,« je stokala Bibi, »vlekel se je kakor čigumi. Danes sem pa do vratu v delu in čas me preganja.« Čas je pač muhast, enkrat predolg in drugič prekratek, to Bibi dobro ve. Glede na to, da tole gotovo zveni znano, odgovor na naslovno vprašanje verjetno zanima tudi odrasle, ki slikanico berejo skupaj z otroki. Bibi se, skratka, repenči in usaja, saj ji je nekdo »pofulil več kot tisoč malin«. Lonec je zato frdaman, pisker zagaman, Gustiju pa očita, da stoji kot lipov bog.