Ocenjujemo: Klinc

Drama Klinc se ukvarja z intimnima odnosoma – ter njunim sovplivanjem – ki ju protagonist John (Urban Kuntarič) goji z brezimnima njim in njo. John, ki je bil do začetka dramskega besedila v dolgoletnem odnosu z neimenovanim njim (Aljoša Koltak), se ob prekinitvi odnosa prvič v življenju zaljubi v žensko – njo. Tekom drame goji odnos z obema; tako z dolgoletnim partnerjem, kot tudi s partnerico, ki jo je spoznal nedavno, pri čemer se zdi, da do obeh oseb goji ljubezen – ta ima v obeh odnosih različne elemente, osebi naslavljata Johnove različne potrebe in si, četudi tekst sloni na zahtevi po izbiri med njo in njim, v resnici nista prekrivni; odnosa zapolnjujeta različne niše Johnove osebnosti, sta komplementarna in le redko zares izključujoča