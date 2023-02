Ocenjujemo: Kosti in vse

V nadaljevanju preberite:

Kosti in vse, novi film Luce Guadagnina, je žanrski križanec med filmom ceste, zgodbo o odraščanju (coming of age) in gotsko grozljivko, v katerem mesto priljubljenih vampirjev zasedejo kanibali, zgodba pa se vrti okrog dveh najstniških izobčencev. Ravno tu je ključen nežen, liričen ton filma, ki približa gledalcem njuno situacijo, pri čemer ne skriva občasnega eksplicitnega, že skoraj B-filmskega gravža.