Ocenjujemo: Vsa ta lepota in prelivanje krvi

Film prikazuje umetniško-aktivistično delo fotografinje Nan Goldin, poteka pa po dveh linijah: prva je intimno-družinsko-part­nersko-prijateljska, kjer Nan Goldin v največji meri spremlja alternativno newyorško sceno in skupnost LGBT, ki ji je pripadala. /.../ Druga linija je izraziteje družbenoaktivistična, saj spremlja razne akcije, ki jih Nan Goldin izvaja s prijatelji soaktivisti pod okriljem gibanja P.A.I.N., predvsem po različnih muzejih in umetniških ustanovah: s tem opozarjajo na spornost dejstva, da muzeje, v katerih razstavlja tudi Nan Goldin, financira ameriška rodbina Sackler, ki je prek večinskega lastništva podjetja Purdue Pharma ustvarila milijonsko premoženje na račun agresivne promocije zdravila oksikontin, ki je povzročalo množično odvisnost in posledično smrt.