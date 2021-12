Ocenjujemo: Magdalena Reiter: Vibracija posamezne strune

V nadaljevanju preberite:

Strune, ki jih oddaja predstava, ki je potekala v produkciji Zavoda Mirabelka (Slovenija) in ­Teatra Dada von Bzdülöw (Poljska) ter v koprodukciji z Veleposlaništvom Republike Poljske v Ljubljani, vibrirajo na stratosferi uprizoritvenega prostora, katerega atmosfera kljub telesni prezentnosti deluje tuje in nedostopno. Vibracije posameznih teles, ki potujejo skozi atomski vek, pa dajejo slutiti, da je vsaka interakcija v prihodnosti obsojena na razpad, vsako fizično telo na lastno (hologramsko) podvojitev in vsak dotik na primež tujca.