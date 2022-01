Ocenjujemo: Nekoč bom imela čas

V nadaljevanju preberite:

Pesnica Kaja Teržan (1986), pospremljena z Jenkovo nagrado za leto 2019, je pred kratkim izdala zbirko z nedvoumnim naslovom Nekoč bom imela čas. Živimo namreč v neenoznačnih časih, ko nam zmeraj primanjkuje tega in onega, a povečini pač – časa. To so nemirni in namrščeni časi, o kakršnih konkretnejša pesniška govorka pristavi: V časih, ko so ljudje iskreni le na terapijah, se je pomembno spominjati / otroštva. Tu se vse verzne razvejenosti natekajo okrog spomina in prosojnega prgišča časa. Pesmi so nemalokdaj nalomljene v krajše, konkavnejše in pristno prepustne kitice, krojene s prenekaterimi prestopi, kar končni dikciji dodaja posebno odločnost in ostrino.