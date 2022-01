Ocenjujemo: Party

V nadaljevanju preberite:

Nekonsistence v prostoru omilijo igralski nastopi, ki so absolutni vrhunec uprizoritve. Igralke in igralci suvereno manevrirajo med trpkimi in komičnimi dialogi ter s svojimi interpretacijami ustvarijo občutje črne komedije. Šele prek njihovih nastopov zaživita ujetost in nujnost, na katerih temelji besedilo – kar je logično in pričakovano, saj je izvirni scenarij zasnovan kot izrazito igralski tekst. Kljub temu je čutiti, da režijsko-scenografski koncept ne omogoča izpeljave igralskih kreacij do njihovega maksimuma.