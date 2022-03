Ocenjujemo: Prostor sred križišč

V nadaljevanju preberite:

Zbirka ni znanilka abstraktnega kadriranja podob, ampak nadpomenka najdevanj neznanega, napojenih z napetimi pogledovanji proti prostranosti in prihodnosti. Priča smo menda neusahljivi ljubezenski »pripovedki«, postopoma pomaknjeni od neprepustne preteklosti in prebliska, da »preveč pišemo o grozi«; na ozadju premlevanja ali prebolevanja preteklosti in spontanega predajanja prigodam govorka gradi dostojno odmaknjenost od tega, kaj klevetajo in kramljajo drugi. Pa četudi ni dvoma, da »pravi kavi se lahko izogneva, / bolečinam, preteklosti, kaosu, ljudem / pa ne«.