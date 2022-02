Ocenjujemo: Razstava Koža, kustosinji Kristina Ferk in Nataša Ilec Kralj

V nadaljevanju preberite:

Koncept iskanja vizualnih in pisnih prispevkov, ki obravnavajo skupno temo, je dobrodošel, saj so snovalci s tem ob razstavi odprli platformo za teoretsko podkrepitev njenih vsebin in konteksta. Idealno bi bilo, da bi bila revija na voljo že v času razstave; za razumevanje slednje je dostopen informativen katalog, na razstavi pa lahko vidimo dela izbranih šestih umetnikov različnih generacij, med katerimi sta dva domača ustvarjalca, preostali pa prihajajo iz tujine. Razstava kot celota nedvomno deluje, toda zaradi širine zastav­ljene teme začnemo razmišljati o vsebinah, ki na razstavi niso zastopane. Sprašujemo se, ali ne bi bila osredotočena obravnava konkretnega aspekta dane teme bolj smiselna.