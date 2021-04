Ocenjujemo: Skupaj sami

V nadaljevanju preberite:

Lepo, da se je gledališče promptno odzvalo na epidemijo, ki uokvirja našo eksistenco in diktira načine medsebojnih relacij, vendar je besedilo Nine Kuclar Stiković zgolj zbir v javnosti in medijih prevladujočih stanj in reakcij, ki niso personificirana ali unikatna, temveč izrazito generična, zato ne funkcionirajo prepričljivo niti na ravni individualnega lika niti na ravni njihovih medsebojnih interakcij.