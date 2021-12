Ocenjujemo: South Park (po covidu)

V nadaljevanju preberite:

Najbolj prelomna sprememba je, da so glavni junaki Stan, Kyle in Cartman po tem, ko so bili več kot dvajset sezon serije tretje- oziroma četrtošolci, naposled odrasli. Stan je »spletni svetovalec za viskije« – pravzaprav poklicni pijanec – in živi z močno nadgrajeno verzijo Amazonove virtualne pomočnice Alexe. Ta se do njega obnaša kakor vsega naveličana žena, ga vidno zaničuje in nenehno žali. Kyle živi sam in je svetovalni delavec na mestni osnovni šoli. Od vseh treh je še najbolj učlovečen Cartman. Verjetno se je otresel zase značilnega antisemitizma, saj je prestopil med jude, se poročil z judinjo in postal rabin (Kyle je prepričan, da je vse to naredil le zato, da bi ga zafrkaval).