Ocenjujemo: Virus in filozofija

Pisanje o aktualnih rečeh je vselej polno pasti, še posebej kadar težimo k temu, da bi se pri refleksiji dogajanja od splošnega in poročevalskega pomaknili proti kritičnemu pretresu in resnejši refleksiji. Predmet preučevanja je navadno le malo znan, naše sodbe o njem pa so se morale razviti karseda hitro, povrhu vsega pa je njegova oblika še vedno podvržena hitremu spreminjanju, ki naše pisanje že na naslednjem ovinku napravi za preživeto.