Ocenjujemo: Vlado Kreslin in Teo Collori & Momento Cigano, Živo

Vlado Kreslin je lani z zasedbo Teo Collori in Momento Cigano pripravil serijo koncertov presenečenja po Sloveniji. Odlični glasbeniki različnih generacij so se odločili preplesti svoje izkušnje v nekaj drugačnega. Kreslin je svoje pesmi prepustil na milost in nemilost gipsy swing kitaristu Teu Colloriju in njegovi bandi vagabundov, ki jo sestavljajo violinist Matija Krečič, kitarist in pevec Metod Banko, klarinetist Matej Kužel ter kontrabasist Jošt Lampret.