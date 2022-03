Ocenjujemo: Vračanje pogleda/Galerija Cukrarna

V nadaljevanju preberite:



Razstava se začne v desnem krilu prvega nadstropja, s sliko Versailles Metke Krašovec, ker se na istem mestu v drugem nadstropju nadaljuje s sliko iste umetnice (Odsev). To kuratorsko potezo lahko označimo ne le za smiselno, temveč tudi za simbolno, saj napeljuje k vprašanjem o snovanju razstave in naboru umetnic. Kustosinje Mara Anjoli Vujić, Alenka Gregorič, Mateja Podlesnik in AlenkaTrebušak so poudarile, da v razstavo ni bilo mogoče vključiti del z vseh področij umetnosti, osredotočenje na slikarstvo, kiparstvo, instalacijo in performans pa se je pokazalo za utemeljeno, saj so prav te zvrsti najbolj reprezentativne v moderni in sodobni umetnosti, na razstavi pa se medsebojno dopolnjujejo in ne prekinjajo zastavljenega vsebinskega toka.

Poleg tega moramo upoštevati prostor, v katerem so dela razstav­ljena, saj sta bila zaradi njihove številnosti nujna izčiščen izbor in taktična postavitev, ki v tem primeru odlično inkorporira tudi manjše prostore, niše in hodnike. Tako razstava zajame celotni dve nadstropji in dovoljuje poglobitev v videno, ne da bi gledalca preobremenila s preveč umetninami ali prekinila njegove miselne procese med prehajanjem iz enega prostora v drugega, od ene umetniške zvrsti k naslednji.