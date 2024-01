Ocenjujemo: Zlo ne obstaja

V nadaljevanju preberite:

Napovednik in uvod filma Zlo ne obstaja Rjusukeja Hamagučija, avtorja enega od bolj opevanih filmov zadnjih let, Drive My Car (2021), sprva zbudita pomisleke: saj ne bo šlo za enega od tistih art filmov, ki po eni strani prikažejo zlobne kapitaliste, po drugi strani pa njihov poseg v idealizirano in estetizirano neokrnjeno naravo in tradicionalni način življenja, stran od velikih mest. Hamaguči se v tem smislu seveda pokaže za preveč spretnega režiserja in scenarista, kar pa ne pomeni, da film, ki je prejel veliko nagrado žirije na lanskem beneškem filmskem festivalu (zlatega leva je prejel Jorgos Lantimos za Nesrečna bitja (Poor Things, 2023)), ni brez težav.