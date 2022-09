Ocenjujemo: Zvoktekst: Nekateri tokovi sodobne poezije/Galerija Škuc

V nadaljevanju preberite:

Razstava bi učinkovala tudi z manj deli, toda njihova številčnost uspešno kaže na mnogoterost relevantnih glasov in pristopov ustvarjalk in ustvarjalcev z različnimi ozadji, z različnimi temami, pri čemer je obiskovalec prepuščen predvsem sebi in last­ni interpretaciji, saj je kontekst razložen le ob dveh delih – morda gre za potezo kuratorke, ki želi namesto uokvirjanja, oženja pomenov dopustiti mnogoterost branj in na prvo mesto postaviti intenzivnost doživljanja.