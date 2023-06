Bakanalije slovenskega gledališča

V nadaljevanju preberite:

Umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak je v zaključnem nagovoru letošnje izvedbe povedal, da srečanje »ponovno potrjuje, da je slovensko gledališče na visoki ustvarjalni ravni, odpira aktualna vprašanja, ki zadevajo današnjega človeka, in to počne na umetniško vznemirljive gledališke načine. Še posebej nas je razveselil letošnji izjemni odziv občinstva, številne predstave so razprodane, študentje so ponovno pomembni del festivalskega dogajanja. To razumem kot izraz podpore slovenskemu gledališču, gledališkim ustvarjalkam in ustvarjalcem in tudi Borštnikovemu srečanju«.

Benjamin Zajc je s sogovorniki pod drobnogled vzel vizualno sled festivala, Mlado Borštnikovo, tekmovalni program in nagrajence ter problematiko prenatrpanega urnika.