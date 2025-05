Borštnikov prstan prejme Nataša Barbara Gračner

V Mariboru so danes razgrnili program jubilejnega 60. Borštnikovega srečanja, ki bo med 2. in 15. junijem. Pri tem so razglasili tudi prejemnico letošnjega Borštnikovega prstana, ki velja za najuglednejšo slovensko nagrado za gledališko ustvarjalnost. Tokrat si ga bo nadela Nataša Barbara Gračner, prvakinja SNG Drama Ljubljana.

Članica njenega igralskega ansambla je od leta 1998. Nastopila je v več kot dvesto gledaliških, filmskih, radijskih in televizijskih vlogah, ki so vse po vrsti karakterne študije raznolikih dramskih likov. V matični gledališki hiši so o njej zapisali, da je »vrhunska gledališka in filmska igralka z visoko artikulacijo izraznih sredstev, ki jo odlikujejo poglobljena natančnost izvedbe z lucidno samorefleksivno noto, tenkočuten posluh za odrski govor in mogočno preigravanje emotivnih stanj«.

Leta 2022 je preječa Borštnikovo nagrado za igro za vlogo Daše Čumalove v Cementu Heinerja Müllerja (SNG Drama Ljubljana) in za vlogo v uprizoritvi Vsi ptice Wajdija Mouawada (Mini Teater, Mestno gledališče Ptuj in Festival Ljubljana). FOTO: arhiv Festivala Ljubljana

S predstavami je gostovala na številnih pomembnih festivalih po vsem svetu ter prejela lepo število uglednih priznanj, med njimi nagrado Prešernovega sklada, devet Borštnikovih nagrad, več filmskih in številne mednarodne. Ukvarja se tudi z gledališko režijo, na AGRFT pa je predstojnica katedre za dramsko igro in redna profesorica za dramsko igro in umetniško besedo. Na tem oddelku je tudi sama diplomirala, in sicer v letniku profesorjevin, nase pa je opozorila z izjemno prezenco in izrazno močjo, ko je po študiju igrala v Slovenskem mladinskem gledališču.

60. Borštnikovo srečanje bodo poleg tekmovalnega in spremljevalnega programa obogatile še okrogle mize, pogovori z ustvarjalci, koncerti, predstavitve knjig in študentski program. Njegov umetniški direktor Aleš Novak je pred časom napovedal, da se jubilejni festival »tudi tokrat opira na raznolikost in vrhunske dosežke slovenskega gledališča, ki jih dopolnjujemo z izborom tujih uprizoritev ter obsežnim spremljevalnim programom. Spodbujamo dialog, refleksijo in primerjavo tudi v širšem evropskem kontekstu, promoviramo slovensko gledališko ustvarjalnost, ob tem pa bomo s hvaležnostjo in spoštovanjem pogledali na šest desetletij festivalske tradicije«.

Selektorica Ajda Rooss je v tekmovalni program uvrstila dvanajst uprizoritev, o festivalskih nagradah pa bo odločala žirija v sestavi Mojca Jan Zoran, Evelin Bizjak, Maria Säkö, Peter Rak in Tomislav Zajec.