Ekskurz v neraziskano

V koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča (Nova pošta) z Masko je v Novi pošti in nato na festivalu uprizoritvenih umet­nosti Mladi levi minuli konec tedna doživela premierne uprizoritve predstava Solo v zasnovi in izvedbi »gledališkega wunderkinda« Nine Rajić Kranjac ter igralcev Nataše Keser, Benjamina Krnetića, Mince Lorenci in Marka Mandića.



Izstop iz cone udobja tako eni kot drugi strani – njej, ki želi izkusiti vse, kar ji priložnost ponuja, ter se jim dovoli voditi, a tu pa tam ne more iz svoje kože, in njim, ki jim je vodenje dopuščeno – omogoča raziskovanje druge perspektive, hkrati pa njeno lažje razumevanje.