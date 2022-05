Ivo Ban nagrajen za življenjsko delo

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je sinoči v Slovenski kinoteki podelilo nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre, ki jo je prejel slovenski filmski in gledališki igralec, prvak Ivo Ban.

V utemeljitvi so zapisali, da »Ban ni kakšna oddaljena nedotakljiva ikona, je namreč eden tistih ljudi, ki jih na cesti spontano pozdravimo, saj se nam zdi, da ga osebno poznamo, da je del naših intimnih svetov«. Njegova pojavnost je na prvi pogled povsem vsakdanja, a prav zaradi te »navadnosti«, videza slehernika, se lahko preoblikuje in prelevi v malone kogarkoli. Za to gre zasluga njegovi nadarjenosti, izkušnjam in predanosti, zavezanim igralskemu poklicu.

V svoji igralski karieri je Ivo Ban doslej odigral več kot petdeset filmskih vlog, če dodamo še televizijske, pa jih je več kot osemdeset. »Bana zasedajo številni režiserji različnih izrazov, poetik, generacij, provenienc. A najglasneje govorijo Banove izvedbe same – raznovrsten in pisan niz mojstrsko upodobljenih likov.« Za svoje igralsko delo je prejel skoraj dvajset najprestižnejših nacionalnih in mednarodnih nagrad.

Njegova odlika je, da se lahko prelevi v kogarkoli. FOTO: Peter Uhan

Pred podelitvijo se je na 35-milimetrskem traku, kar je bila redka priložnost za ogled filma na velikem platnu, odvrtela komedija Moj ata, socialistični kulak po scenariju Toneta Partljiča in v režiji Matjaža Klopčiča, v katerem je nagrajenec odigral Vanča, eno svojih najvidnejših filmskih vlog.

Ivo Ban se je rodil 19. maja 1949 v Slovenj Gradcu. Na AGRFT v Ljubljani je zaključil študij dramske igre leta 1972 z vlogo Vladimirja v uprizoritvi Beckettove igre Čakajoč na Godota v letniku Ivana Jermana in Franceta Jamnika. Za vlogo je bil nagrajen s študentsko Prešernovo nagrado. Po študiju je nastopal v SLG Celje in EG Glej, zelo hitro ga je odkrila tudi filmska kamera. Od leta 1975 pa do upokojitve l. 2016 je bil zaposlen v ljubljanski Drami, kjer je bil ves čas med vodilnimi igralci, med letoma 2008 in 2011 pa je bil ravnatelj tega osrednjega slovenskega dramskega gledališča. Za svoje gledališke, filmske in radijske vloge je bil pogosto nagrajevan; prejel je osem Borštnikovih nagrad za igro, ki jih je okronal še z Borštnikovim prstanom in Sterijevo nagrado. Za stvariteljske razsežnosti v filmskih vlogah je bil leta 1983 nagrajen z nagrado Prešernovega sklada, je tudi prejemnik Župančičeve nagrade Mesta Ljubljana, Severjeve nagrade in nagrade zlata ptica ter več mednarodnih nagrad.

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk nagrado bert, plastiko, ki jo je zasnoval akademski kipar in režiser Miha Knific, podeljuje od leta 2014, ko jo je kot prva prejela igralka Štefka Drolc, zatem pa še Miha Baloh, Ivanka Mežan Marinček, Radko Polič, Milena Zupančič, Boris Juh, Iva Zupančič, Boris Cavazza, Špela Rozin in Vlado Novak.