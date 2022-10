Lažna podoba fatalne ženske

V nadaljevanju preberite:

Komorna opera Napudrana (Powder her face), ena od najpogosteje izvajanih del britanskega skladatelja Thomasa Adèsa, bo nocoj izvedena v ­Kosovelovi dvorani Cankarjevega­ doma. Gre za koprodukcijo Slovenskega­ ­komornega glasbenega gledališča in Cankarjevega doma z reškim Hrvaškim narodnim ­gledališčem Ivana pl. Zajca. V glavni vlogi bo nastopila ­Sabina Cvilak. Opera govori o Margaret Campbell, vojvodinji Argilski, in njenih škandaloznih spolnih podvigih s političnim podtonom, ki so leta 1963 med postopkom za razvezo njenega zakona polnili strani britanskih tabloidov.