Na odrih je malo novih slovenskih besedil

Zdi se, da je dramatika že po ­definiciji (gre za knjižna besedila, večinoma namenjena uprizarjanju) vpeta v obstoj med gledališčem in literaturo, med gledalcem in bralcem, kar ji po eni strani podarja svojevrstne uvide in daje prostor za razvoj, po drugi­ pa jo odriva na obrobje književnosti in gledališča.