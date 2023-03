Nagrajeni komediji sta doma v Kranju in Ljubljani

Padel je zastor 31. festivala Dnevi komedije v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Žlahtna komedija po mnenju strokovne žirije je Vse zastonj! Vse zastonj! Daria Foja Prešernovega gledališča Kranj, občinstvo pa je najbolj navdušila predstava Veliki diktator Charlieja Chaplina SNG Drama Ljubljana.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali režiserka in igralka Alenka Kraigher, dramaturginja Evelin Bizjak in režiser Tin Grabnar, je nagrado žlahtna komedijantka podelila Vesni Pernarčič za vlogo Antonie v uprizoritvi Vse zastonj! Vse zastonj!

Vesna Pernarčič je za Delo povedala, da ji vsaka nagrada pomeni potrditev, da je to, kar dela, dobro in prav. »Prav zato bi si želela, da bi se spremenilo vrednotenje komedije kot nižje oblike gledališke umetnosti in da bi komedija končno spet našla pot na odre institucionalnih gledališč kot enakovredna udeleženka v programih gledaliških sezon. Tista žlahtna komedija, ki nam nastavlja ogledalo – včasih celo uspešneje kot predstave z resnejšo tematiko –, predvsem pa tako občinstvu kot nam, ustvarjalcem, prinaša smeh, ki deluje katarzično in zaradi tega vsaj za trenutek pozabimo na temne misli v teh težkih časih. In kot pravi stari pregovor: smeh je pol zdravja, zato malo več smeha, prosim.«

Strokovna žirija je nagradila tudi režiserko uprizoritve Vse zastonj! Vse zastonj! Ajdo Valcl, ki je pokazala, »da je režija komedije lahko večplastna, poglobljena, družbeno kritična in ustvarjalno navdihujoča«. Omenjena uprizoritev je po mnenju žirije tudi najboljša, torej žlahtna komedija letošnjega festivala. »Uprizoritvi Vse zastonj! Vse zastonj! uspe dokazati, da je z veščim obvladovanjem principov klasične komedije, za katere se zdi, da v našem prostoru počasi izginjajo, mogoče ustvariti gledališki presežek.«

Iz Prešernovega gledališča Kranj, ki ga kot umetniški vodja in direktor vodi Jure Novak, so odgovorili, da jih veseli, da je bila kakovost njihove predstave »prepoznana na toliko ravneh uprizoritve, v režijski natančnosti, igralski prepričljivosti (in užitku) ter pomenski kritičnosti. Uprizoritev je takoj po premieri občinstvo odlično sprejelo tako na domačem kot na gostujočih odrih, prepričani smo, da se ji zaradi strokovne potrditve obeta mnogo ponovitev in nasmejanih obrazov.«

Dodali so, da je bilo na letošnjem festivalu več raznolikih oblik komedije, »kar dokazuje, da gre za zelo dinamičen, živ in hkrati zahteven umetniški žanr, ki potrebuje kontinuirano programsko skrb – ne le SLG Celje s festivalom in spodbujanjem slovenske komediografije«. Dodali so, da je zanje to zagotovo spodbuda za nadaljevanje enakovredne zastopanosti žanrov: »Pred prihajajočim 53. Tednom slovenske drame zato dodajamo, da v Kranju ni doma le dobra drama, temveč tudi dobra komedija.«

Občinstvo je za žlahtno komedijo izbralo uprizoritev Veliki diktator v izvedbi SNG Drama Ljubljana, Jurij Zrnec v glavni vlogi pa je navdušil strokovno žirijo in postal žlahtni komedijant.