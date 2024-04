Nemčija se širi na jug

Gledališče Koper v petek ob 20. uri premierno uprizarja komedijo Moriti čuječe, ki je nastala po istoimenski literarni predlogi nemškega avtorja Karstena Dusseja, za oder pa jo je priredil Bernd Schmidt. Igro je na koprski oder postavil režiser Samo Strelec.

Dussejev roman, ki se uvršča med kriminalke, je leta 2019, leto dni po izidu, v Nemčiji postal najbolje prodajani leposlovni roman in je preveden v 22 jezikov. Igro, ki je nastala po njem, pa so v nemških gledališčih, od leta 2022 naprej, premierno uprizorili kar 28-krat, še letos pa naj bi dobila televizijsko podobo na Netflixu. Dussejev roman je skupaj s tremi nadaljevanji izšel tudi v slovenskem prevodu, na koprskem odru pa bo tokrat doživel slovensko premiero.

Čuječnost postane vodilo

Glavno vlogo odvetnika za kazensko pravo Björna Diemla v predstavi odigra Luka Cimprič, medtem ko si igralca Anja Drnovšek in Igor Štamulak razdelita 18 številne stranske vloge. Zgodba se suče okoli uspešnega, a preobremenjenega odvetnika Diemla, ki mora uravnotežiti svoje poklicno in zasebno življenje. Žena ga prisili, da se udeleži tečaja čuječnosti, s čimer bi rešil njun zakon in se znova potrdil kot dober oče.

Komedija Moriti čuječe, ki žanr kriminalke prepleta z nasveti iz priročnikov za izvajanje vaj čuječnosti. FOTO: Jaka Varmuž/Gledališče Koper

Kot dogajanje povzema dramaturg Miha Trefalt, tečaj resnično obrodi sadove in popolnoma spremeni njegov pogled na svet. Toda, ko prvi, skladno s pravili čuječnosti načrtovani konec tedna, ki naj bi ga v miru preživel s hčerko v hiši ob jezeru, prekine klic njegovega najzvestejšega klienta in vodje kriminalne združbe Dragana Sergovića, ki je pred pričami zažgal člana konkurenčne združbe, se Björn – znova skladno z načeli čuječnosti – odloči, da ga preprosto ubije. Draganovo smrt uspešno prikrije, začasno postane njegov namestnik, poskrbi, da mafijski svet izgubi še vsaj ducat svojih članov ter z doslednim izvajanjem načel čuječnosti doseže skoraj nemogoče: reši svoj zakon, odpre odvetniško pisarno, v kateri bo lahko prosto razpolagal s svojim časom, in spravi preostale člane kriminalnih združb.

Drug pogled na Nemčijo

»Ta pogled na Nemčijo, ki ima težave z obvladovanjem mafijskih omrežij, nam odpira povsem drugačno sliko te dežele, s katero se pogosto želimo primerjati,« izpostavi umetniška vodja Gledališča Koper Katja Pegan. Po drugi strani pa po njenih besedah prikaže evropskega človeka, Nemca, ki se pred vsemi svojimi težavami zateče v Vzhodno filozofijo – pri čemer je oboje seveda karikirano.

Igralec Igor Štamulak v predstavi odigra kar osem različnih vlog. FOTO: Jaka Varmuž/Gledališče Koper

»Gre za velik izziv za igralce, saj je zgodba precej zapletena, na odru se zamenja 25 prizorišč, igralci se morajo neštetokrat preobleči, na koncu pa se mora vse iziti,« je povzel besedo režiser Samo Strelec, ki je še posebej pohvalil tudi delo kostumografke Bjanke Adžić Ursulov. »Predstava je bila zelo zahtevna, kot nekakšna težka formula ali račun, ki ga je bilo treba pripeljati h koncu,« je dejal.

Tudi Strelca je pri zgodbi pritegnil drugačen pogled na Nemčijo, ki smo ga vajeni v Sloveniji - češ da gre za zelo urejeno državo. »To je preteklost,« poudari. Dusse je, kot pojasni, skozi humor pokazal na novo podobo Nemčije, ki je danes nekaj povsem drugega – sooča se z geti tujcev in celo mafijskimi klani; ti pa so že posegli na robove politike. »Mislim, da se danes Nemčija širi na jug,« sklene.