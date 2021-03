Pekel Johna Malkovicha

FOTO: Festival Ljubljana

Po motivih Dantejevega Pekla se bo ob letošnji 700. obletnici smrti renesančnega pesnikaznani igralec, režiser in producent. Božanska komedija opisuje potovanje skozi, ki naj bi se začelo 25. marca, ob začetku velikonočnega tedna leta 1300. Kot mozaik človeške narave je še danes aktualno delo, ki se ujema z značajem sodobnega človeka, prepletenega z vrednotami zahodne kulture. Zlasti čas pandemije je človeštvo znova prisilil, da se sooči s seboj in vprašanji o svobodni volji, posameznikovi vesti, sodobni družbi, politiki, lastnem in posmrtnem življenju.Vsem znanije prejemnik številnih nagrad, dvakrat je bil nominiran za prestižno nagrado oskar. Nastopil je v filmskih klasikah, kot so Cesarstvo sonca (1987), Nevarna razmerja (1988), O miših in ljudeh (1992), Biti John Malkovich (2000), Ripleyjeva igra (2002), Preberi in zažgi (2008) idr. Nazadnje smo si ga lahko ogledali v Sorrentinovi seriji Novi papež, nadaljevanju Mladega papeža, v kateri se z Judom Lawom potegujeta za oblast nad Svetim sedežem. V zadnjih letih se igralec posveča tudi odrskim postavitvam. Leta 2017 se je na 65., na katerem je nastopil z I Solisti Aquilani pod taktirko Alviseja Casellatija, violinistko Lano Trotovšek in pianistko Anastasyo Terenkovo, predstavil z interpretacijo odlomkov iz romana Grobovi in junaki Ernsta Sabata.Tokrat se bosprehodil skozi kroge, kjer se bo srečal z zgodovinskimi osebnostmi in njihovimi usodami, ki služijo kot metafore za igralčevo sporočilo današnjemu svetu. Med drugim se bo srečal s prešuštniki drugega kroga Pekla – izpostavljena bo zgodbain, ki predstavlja kratek stik med umetnostjo in ljubeznijo, peklensko nevihto, ki preplavi razum. Podobno, ujet v ognjene zublje, predstavlja vrtinec znanja in neusahljivo željo po znanju. Deveti krog, kjer so v večnem ledu ujeti izdajalci domovine, omogoča politično refleksijo, vpogled v njeno dvoumnost in bratomorilsko naravo ambicije. Predstavljena bo tudi znana zgodba, ki jo je žeuporabil za metaforo političnih bojev med italijanskimi mestnimi državami ob koncu 13. stoletja.Igralcu se bo pridružil, ki se ponaša z več kot petdesetletno tradicijo in se uvršča med najuglednejše italijanske komorne orkestre z obsežnim seznamom svetovnih turnej. Kot solist ga bo spremljal, priznani flavtist in umetniški vodja festivala, ki navdušuje poslušalce in kritike s svojo izjemno tehniko, melodičnostjo in karizmo. Njegova virtuoznost je bila vir navdiha mnogim sodobnim skladateljem, ki so mu posvetili svoja dela. Glasbo za predstavo je ustvaril, vnuk slavnega skladatelja, ki se posveča reinterpretaciji klasične glasbe s primesmi sodobnih glasbenih slogov.