Pomembno je ohranjanje ravnotežja med klasiko in sodobnim plesom

»Veljal sem za plesalca z izjemno tehniko, zlasti v allegru, tako imenovani drobni tehniki. Enako sem užival v klasičnih in karakternih vlogah, bil sem eruptiven, skoraj nezaustavljiv, lahko vam povem, da sem na vajah ob številnih skokih velikokrat raztrgal preprogo (smeh). To je bilo eno od izjemnih obdobij mariborskega baleta, preplesali smo zelo veliko pomembnega repertoarja, od uspešnice Notredamski zvonar do klasičnih baletov, kot sta Giselle in Silfida. Zame je bil vedno najpomembnejši velik, celovečerni projekt z jasno prepoznavno zgodbo oziroma klasičnim narativom, kratki baletni večeri so po mojem prepričanju nezanimivi tako za plesalca kot za občinstvo«, je dejal Edi Dežman.