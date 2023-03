Sprememba je izključno individualna odgovornost

V nadaljevanju preberite:

Pred skoraj sto leti je izšel roman Gospa Dalloway Virginie Woolf. Izpisan v tehniki toka zavesti se je vpel v tradicijo modernega romana. Nastal nedolgo po koncu prve svetovne vojne »izrisuje senzibilnost modernega človeka in krizo zahodne civilizacije« ter »izpiše natančno psihološko in sociološko študijo posledic vojne«, je strnila Eva Kraševec, dramaturginja istoimenske predstave v Mali drami na podlagi avtorske priredbe Tomislava Zajca ter v režiji Petra Petkovška.

Avtorja dramatizacije roman spremlja vse življenje, prebral ga je večkrat in na različne načine, a vse dokler ni spoznal igralke Maše Derganc, si ni mislil, da se bo na takšen način ukvarjal z njim. Ker ga je delo zaznamovalo že v mladosti, se je, priznava, čeprav je izkušeni in priznani pisec, med pisanjem adaptacije soočal s strahom in tesnobo. Vendar pa, kot pravi, »dela v umetnosti ni brez strahu in brez vprašanj. Prenehanje postavljanja vprašanj bi pomenilo smrt za umetnost.« Gospa Dalloway je bila material, ki je »nenehno generiral zelo veliko vprašanj in dal zelo malo odgovorov«.