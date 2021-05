Tokrat zapletov ni pričakovati

V nadaljevanju preberite:

»Odštevamo do začetka festivala in si želimo dober obisk, tudi zaradi ustvarjalcev, ki so bili tako dolgo brez pravega stika z občinstvom,« je dejal Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje (FBS), ki je bilo že dvakrat preloženo, čez štirinajst dni pa bo Maribor vendarle gostil največji slovenski gledališki festival. Festivalsko jedro ostaja nerealizirani tekmovalni program iz leta 2020 po izboru selektorja Roka Bozovičarja. Od desetih izbranih predstav jih bo na ogled osem, o podelitvi festivalskih nagrad pa bo odločala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Festival bo potekal med 14. in 27. junijem, sicer pa je srečanje v znamenju številke 8 – toliko bo tekmovalnih in spremljevalnih ter tujih predstav.