Tradicionalna in modernistična načela

V operi Hiša usmiljenja se je skladatelj Tomaž Svete znova vsebinsko naslonil na Ivana Cankarja, katerega roman Hiša Marije Pomočnice ga s tragičnostjo hrepenenja ter mešanico krščanske etične in religiozne misli ob naturalistični družbeni kritiki navdihuje že desetletja. Slogovno gledano skladatelj nadaljuje tradicijo svojega pisanja za operno gledališče v smislu vključevanja tako tradicionalnih elementov kot bolj modernističnih prijemov v glasbeno dogajanje, pri čemer skuša do popolnosti slediti tekstovni zasnovi in jo v smislu glasbene nadgradnje dramskega poteka tudi interpretirati.