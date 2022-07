Tudi oder je vse bolj zelen

V nadaljevanju preberite:

Tudi gledališča se prilagajajo novim okoljskim normativom, in to ne zgolj na načelni, formalni ravni, temveč tudi s konkretnimi odrskimi projekti. O tem, kakšna naj bi bila prihodnja gledališka scena, so razpravljali na včerajšnjem odprtju festivala v Avignonu, kjer je potekala konferenca o okoljski vzdržnosti in trajnostnih politikah na področju uprizoritvenih umetnosti. Gre za projekt Stages (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift, Gledališko združenje za zeleni okoljski preobrat), ki ga je finančno podprla tudi Evropska unija. Za zdaj je vanj vključenih štirinajst evropskih gledaliških hiš, med njimi tudi SNG Maribor.