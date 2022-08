Ukrajinska skupnost nasprotuje nastopu sopranistke Ane Netrebko v Ljubljani

Na letošnjem 70. Ljubljana Festivalu je za konec avgusta napovedan tudi nastop ruske sopranistke Ane Netrebko, ki naj bi nastopila skupaj s soprogom, tenoristom azerbajdžanskega rodu Jusifom Ejvazovom. Ukrajinska skupnost Slovenije je na Festival Ljubljana že naslovila peticijo, v kateri pozivajo k odpovedi njenega nastopa v Ljubljani.

Peticijo z naslovom Ni treba Netrebko je doslej po navedbah prvopodpisanega Jevgenija Gorešnikova, raziskovalca z Instituta Jožef Stefan, podpisalo več kot 700 oseb.

Kot so med drugim zapisali v peticiji, ukrajinska skupnost Slovenije ostro obsoja načrtovani nastop Ane Netrebko in Jusifa Ejvazova 26. avgusta 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani, saj »nastope umetnikov, ki neposredno podpirajo zločinski režim diktatorja Putina«, ocenjujejo kot nesprejemljive.

»Kultura je najmočnejše orožje v vojni proti Rusiji. Več stoletij je Rusija izkoriščala ravno kulturo za prikrivanje svojih imperialističnih zločinov. In dokler Rusija načrtno izvaja genocid nad ukrajinskim narodom in njegovo kulturo, obstreljuje z raketami otroške zdravstvene domove, porodnišnice, univerze, šole, muzeje, cerkve, knjižnice, je kakršnokoli sodelovanje s tistimi, ki podpirajo vojne zločine, nesprejemljivo,« so še zapisali v peticiji.

Po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja so nekatere operne hiše, med njimi newyorška Metropolitanska opera, sporočile, da Ana Netrebo pri njih ni dobrodošla. Pozneje je Ana Netrebko zaradi kritik, da je blizu Kremlju, sama odpovedala koncerte, nato pa sporočila, da se maja vrača na koncertne odre. Pri tem je javno zapisala, da ne podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Ana Netrebko je v preteklih letih veljala za podpornico Kremlja. Leta 2014 je pozirala z zastavo proruskih separatistov v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine. Ima tudi avstrijsko državljanstvo.