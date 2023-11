Umrl je igralec Anton Petje, dolgoletni član SSG Trst

V starosti 91 let se je poslovil igralec Anton Petje, poroča Primorski dnevnik. Uveljavil se je kot igralec značajsko zapletenih, večkrat tudi komičnih likov. Glavnino umetniške kariere je izoblikoval v Slovenskem stalnem gledališču Trst. Za življenjsko delo so mu leta 2014 podelili nagrado tantadruj.

Svojo igralsko pot na profesionalnem odru je po študiju na ljubljanski akademiji in po treh letnikih medicinske fakultete začel v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju z vlogo v Kranjskih komedijantih Bratka Krefta leta 1959. Na AGRFT v Ljubljani je diplomiral leta 1968. Odigral je številne gledališke like, ki jih je občinstvu približal najprej v Mariboru, potem pa v Trstu. V Slovenskem stalnem gledališču je deloval od leta 1970 z debutom v Amfitruu v režiji Jožeta Babiča pa vse do upokojitve, so zapisali na portalu slovenskega gledališča Sigledal.

Polnih 36 let je posredoval svoje mojstrstvo zamejski publiki, celotnemu primorskemu in slovenskemu prostoru. Bil je eden ključnih stebrov tržaškega ansambla, z galerijo vlog je dokazal, da je virtuoz detajla in da zna prepoznati tudi najbolj tenkočutne osebnostne poudarke. Oblikoval je tudi najbolj zapletene, psihološko nenavadne in posebne like, pa naj so bili dramatično izrisani ali s komičnimi razsežnostmi.

Izpostavljajo njegove vloge Osvalda v Ibsenovih Strahovih, Cankarjevega Ščuke, Georgea v Albeejevi drami Kdo se boji Virginie Woolf, Stalina v Pownallovi Mojstrski lekciji in še številne druge. Veliko je nastopal tudi v filmih in televizijskih ter radijskih igrah.