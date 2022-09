Umrl je Radko Polič, so sporočili v Združenju dramskih umetnikov Slovenije. Poslovil se je v starosti 80 let. Polič je bil dolgoletni član ansambla ljubljanske SNG Drame. Nastopil je v številnih gledaliških predstavah in filmih.

Igralec z vsem znanim vzdevkom Rac se je rodil v Črnomlju 18. avgusta leta 1942. Svojo profesionalno pot je začel leta 1965 v Študentskem aktualnem gledališču, po diplomi na ljubljanski AGRFT leta 1992 pa je, kot piše na portalu sigledal.si, nomadsko igral ali gostoval na odrih različnih gledaliških hiš, v institucionalni in zunajinstitucionalni produkciji, gledališču Glej, E. P. I. Centru ter suvereno nastopal tudi na hrvaškem in srbskem govornem področju v filmu in gledališču. Bil je član ansambla SNG Drama Ljubljana.

Z Ano Karić v performansu Mini teatra Jaz, po katerem se lahko imenuje Ljubljana. FOTO: Madster Press Release

Eden najzanimivejših igralcev svojega časa

Uveljavil se je kot eden najzanimivejših igralcev svojega časa, saj je znal v svoje like preliti značilna protislovna znamenja sodobnega občutenja sveta, pri čemer ga je vodil zanesljiv občutek za oblikovanje človeške usode. Polič je po besedah teatrologa Vasje Predana »nekakšna entiteta tega kontroverznega, seveda predvsem s pozitivnim pomenom tega pojma označevanega« ustvarjalca.

Prvič je bil nagrajen že leta 1970 na Borštnikovem srečanju, leta 1972 pa je prejel nagrado Prešernovega sklada. V letih 1976 in 1977 so sledile nagrade za filmsko upodobitev, po kateri ostaja še posebej v spominu, to je za Martina Kačurja v Idealistu, Pretnarjevi ekranizaciji Cankarjevega socialno-kritičnega romana.

FOTO: Marko Feist

Nato so se zvrstile nagrade na Sterijevem pozorju ter drugih gledaliških in filmskih festivalih na področju nekdanje skupne države, mesto Ljubljana pa mu je leta 1991 podelilo Župančičevo nagrado. Na Borštnikovem srečanju je bil nagrajen še za vloge Zorana v Jovanovićevi Osvoboditvi Skopja (1979), Jermana v Cankarjevih Hlapcih (1981), Dedalusa v istoimenski Jančarjevi drami (1988), Leopolda Hvale v Jovanovićevem Don Juanu na psu (1991) in Izboljševalca sveta v istoimenski Bernhardovi tragični farsi (2003), ki jih je vse odigral v produkciji ljubljanske Drame, ter Valmonta v Müllerjevem Kvartetu v koprodukciji E. P. I. centra in MGL (2006).

Leta 2007 je prejel osrednjo Prešernovo nagrado za življenjsko delo in tedaj ga je režiser Sebastijan Horvat označil za igralca, ki »je pripravljen na vse ali nič«, ki je »vrvohodec brez varovalne mreže«.