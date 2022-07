Uspešna sezona in več nagrad

»V Mini teatru je sezona 2021/2022 zelo pestra, produktivna in predvsem ustvarjalna,« so sporočili iz gledališča, v katerem so doslej odigrali 161 predstav, od tega 104 lutkovne ter 57 postdramskih. 44-krat so z različnimi predstavami gostovali po Sloveniji, petkrat pa v tujini, in sicer v Trstu, Ravenni, Strugi, Banjaluki in Mostarju. Dvakrat so gostili lutkovni skupini koroških Slovencev, dvakrat goste iz zagrebškega Kunst teatra ter enkrat iz mladinskega gledališča Dadov iz Beograda.

V letošnji sezoni si je njihove predstave skupno ogledalo 12.425 obiskovalcev, od tega v Mini teatru 6737, na gostovanjih po Sloveniji in v tujini pa 5688. V njem so doslej premierno uprizorili osem predstav: avgusta 2021 Vsi ptice in Turingov stroj, septembra Zgodbe s panjskih končnic, oktobra 5 kil sladkorja, novembra Hrestača in Trnuljčico, februarja letos Shopping and fucking, junija pa Sedem sekund večnosti.

Za otroke so v tem obdobju odigrali Pekarno Mišmaš, Kakca – Kakčeve dogodivščine, Obutega mačka, Korenčkovega palčka, Obisk za medveda, Trnuljčico, Deklico z vžigalicami, Hrestača, Tri prašičke, Žabjega kralja, Staro Ljubljano – mehanične lutke in Sapramiško. Postdramske predstave, ki so jih igrali v tej sezoni, pa so Turingov stroj, Vsi ptice, Živela vulva, Zgodbe s panjskih končnic, 5 kil sladkorja, Pride konj v bar, Judovski pes, Shopping and fucking, Zapiranje ljubezni, Sin in Sedem sekund večnosti. Poudarili so, da so realizirali tudi več programskih enot, to so produkcija, postprodukcija, gostovanja v tujini, organizirali pa smo tudi podporni program za učence in dijake (ogled predstav in pogovor po predstavi).

Pestra dejavnost

Doma in v tujini so v zadnjem času prejeli več nagrad. Uprizoritev Kakec – Kakčeve dogodivščine je prejela zlato žirafo na festivalu Lutkovni pristan 2021, na festivalih lutkovnega gledališča v Mostarju in Banjaluki je igralec Jose lani prejel nagrado za najboljšega igralca v predstavi Korenčkov palček, Nataša Barbara Gračner je na festivalu Borštnikovo srečanje 2022 prejela nagrado za igro v igri Vsi ptice, Lina Akif pa nagrado za mlado igralko.

Spomladi je dve odlikovanji prejel tudi direktor Mini teatra Robert Waltl. Marca mu je veleposlanica Francije Florence Ferrari podelila odlikovanje viteza reda umetnosti in leposlovja, maja pa je od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel red za zasluge za izjemen prispevek k spominjanju in ozaveščanju o holokavstu in pomenu strpnosti ter za dolgoletno delovanje v gledališki umetnosti.

Poleg stalnega gledališkega programa so organizirali tudi 7. festival Hiša strpnosti, dve razstavi v Bežigrajski galeriji (Od skice do lutke: Iva-Matija Bitanga, predstava Hlapič in Ana Viktorova, predstava Pravljica o carju Saltanu in Od skice do lutke Roberta Smolika), Dan križevniškega soseda, promocijo knjige in številne koncerte in filmske projekcije. Za prihodnjo sezono so napovedali uprizoritve Kdo se boji Virginije Woolf?, Amsterdam, Anne Carson, Bratje Lehman ter predstave za otroke in mladino Dnevnik Ane Frank, Krojaček hlaček in Knjiga o džungli.