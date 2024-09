V družbi angleških pošasti in nemških senčnih škratov

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni bienalni festival Lutke, ki bo v organizaciji Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) in v koprodukciji s Cankarjevim domom od danes do sobote polnil odre po prestolnici, znova prinaša najboljše svetovne lutkovne uprizoritve. Selekcijo zaznamuje kombinacija animacijskih presežkov v klasičnih tehnikah (ročne lutke, mimične lutke, senčno gledališče), pa tudi raziskovanje novih lutkovnih tendenc in inovativnih pristopov.