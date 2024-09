Festival, ki odstira prikrite plati življenja migrantov

V nadaljevanju preberite:

V Slovenski filantropiji migrantski film razumejo »kot film o migrantski izkušnji – te so seveda raznolike, velikokrat ima dodano vrednost, da so ustvarjalci tudi sami migranti, ki govorijo o svoji izkušnji ali izkušnji svojih bližnjih. Tema migracij je danes vseprisotna, žal pa prevladujejo sovražni diskurzi in poudarjanje nevarnosti, ki naj bi jo migranti pomenili za našo, avtohtono kulturo, način življenja, blaginjo in fizično varnost.

Prav zato je Festival migrantskega filma še bolj pomemben, saj skozi filmske zgodbe jasno in razumljivo odstira javnosti prikrite plati življenja migrantov, od sprejetja odločitve o selitvi, ki nikakor in nikoli ni lahka, do težavnih, tudi smrtno nevarnih migracijskih poti in vseh pasti, ki prežijo nanje, do življenja v novi, neznani kulturi in državi.«