Ustvarjati na razpoki med dvema svetovoma

V sklopu postavitve, ki jo je arhitekturno oblikovala Sara Badovinac, so na ogled večinoma novejša dela (nekatera so bila ustvarjena posebej za razstavo), ki odpirajo tudi vprašanja o tem, kako je generacija, ki ji umetniki pripadajo, vplivala na njihovo dozorevanje – osebno in umetniško. Gre za generacijo, ki je, pravi Katarina Hergouth, odrasla na prehodu iz analognega v digitalni svet, »za katero sta bila študij in odhod v tujino lažja in dostopnejša kot kadarkoli prej, a se je hkrati soočila z nestabilnim zaposlovanjem in stanovanjsko problematiko – ter vprašanja, kakšen pomen in vlogo imata odhod in življenje v tujini ter kakšna ostaja povezava z domovino«.