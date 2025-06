Galerija

Skupinska fotografija avtorjev izbora izjemnih zaključnih del, ki so na oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij ter oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje ALUO nastala v zadnjih desetih letih. Dela so bila ob 40-letnici oddelkov za oblikovanje maja predstavljena na razstavi v Cankarjevem domu O! ter v monografiji Bombon. FOTO: Kristina Bursać