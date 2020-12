»Ali nam predvojna striptizeta danes lahko sploh še kaj pokaže?«*

V nadaljevanju preberite:

Obravnave vloge kulture in umetnosti v »revoluciji 1989« v Sloveniji se praviloma osredotočajo na punk oziroma na alternativno sceno na eni strani, na drugi pa zlasti na Novo revijo in Društvo slovenskih pisateljev. Oba sklopa sta (bila) glede na njuno specifično težo upravičeno obenem z njunimi nasprotji dodobra obdelana. Navsezadnje v jubilejni gesti »sprave« glede spora, kdo je v tej revoluciji bil prej, v zborniku Punk je bil prej (Nova revija 2002), z besedami urednika, da brez punkovskega »stresa« »tudi pobude za Novo revijo v letu 1980 ne bi bilo«. A tu nam gre le za skromno osvetlitev navidez manj stresnih momentov, ki so soustvarjali, širili in poglabljali kontekst in prevratnega duha časa ter učinkovali tudi v postplebiscitarni prihodnosti.