Asta Vrečko za v. d. direktorja SEM imenovala Blaža Verbiča

Iz Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) so sporočili, da jih bo po skorajšnjem odhodu aktualne direktorice Natalije Polenec v vlogi vršilca dolžnosti vodil Blaž Verbič. Na ta položaj ga je imenovala ministrica za kulturo Asta Vrečko, krmilo muzeja bo prevzel 1. februarja.

Natalija Polenec bo dan pred tem zaključila delo v SEM, kariero bo nadaljevala kot direktorica Tehniškega muzeja Slovenije.

Blaž Verbič FOTO: Miha Špiček/SEM

Kot navajajo v SEM, je Verbič, letnik 1977, muzejski svetovalec, univerzitetni diplomirani etnolog in kulturni antropolog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju muzealstva ter raziskovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Od leta 2019 je zaposlen v Slovenskem etnografskem muzeju kot kustos dokumentalist na Oddelku za dokumentacijo, kjer je pomembno prispeval k delovanju muzeja ter kot soavtor sodeloval pri številnih razstavnih projektih.

V sodelovanju s kustosi SEM je nadaljeval terensko delo muzeja, je soavtor fotografskih razstav in nove stalne razstave Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti. V SEM se je posvečal zlasti proučevanju in raziskovanju starih fotografskih postopkov ter skrbel za digitalizacijo in dostopnost fotografskega arhiva SEM.

Pred tem je bil 14 let zaposlen kot kustos v Muzeju Velenje na področju etnologije. Bil je avtor številnih razstav, vodil je projekt vzpostavitve Grilove domačije v ekomuzej in sodeloval pri projektu novega Muzeja usnjarstva na Slovenskem ter postavitvi tamkajšnje stalne razstave.

Dejaven je tudi pri civilni zaščiti. Od lani je vodja ekipe reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije v državni enoti za hitre intervencije (EHI). Zadnjih sedem let je namestnik vodje ljubljanske enote za iskanje pogrešanih oseb pri Kinološki zvezi Slovenije. Udeležuje se reševalnih akcij doma in misij v tujini.