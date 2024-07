Natalija Polenec: V našem muzeju zgodba ni nikoli končana

V članku preberite:

Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) so nedavno odprli stalno razstavo Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti, ki pripoveduje o človekovem doživljanju in razumevanju časa, te tako zelo izmuzljive kategorije. Gre za drugi del razstave Človek in čas: Prvih 100, ki so jo postavili lani ob stoletnici delovanja muzeja. Natalija Polenec, direktorica najstarejše etnološke ustanove v Sloveniji, ki hrani izjemno bogastvo kulturne dediščine, pravi, da ima skoraj pravljično službo. »Ne zato, ker bi pripovedovali pravljice, ampak ker lahko z novimi interpretacijami muzejskih predmetov pripovedujemo vedno nove zgodbe.«