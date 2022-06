Beg pred nesrečami in želja po človeški bližini

V nadaljevanju preberite:

Festival občinstvu ne ponuja le predstav na velikih in manjših gledališčnih ter drugih odrih (nekaj predstav bo v Mumoku, dunajskem muzeju moderne umetnosti), ampak ima tudi pester program filmskih in videoprojekcij, predstavitev knjig, instalacij in plesnih delavnic. Organizatorji so se odločili, da bodo festival odprli v velikanskem Burgtheatru s predstavo Polna luna (Vollmond) Plesnega gledališča Pine Bausch iz nemškega Wuppertala. Premiera Polne lune je bila leta 2006, tokrat pa je bila prvič uprizorjena v Avstriji. Vmes so jo uprizarjali po vsem svetu, v Parizu, Londonu, Madridu, Oslu, New Yorku, Milanu, Varšavi, Hongkongu, Tokiu, Seulu, Montrealu in drugih (vele)mestih.