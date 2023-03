Če hočemo imeti svojo zgodovino, jo moramo pisati same

V nadaljevanju preberite:

V imenu letošnje komisije, ki jo sestavljajo lanske prejemnice nagrade Evan Grm (Pravna mreža za varstvo demokracije), Neža Oder (Zavod Koroška Pride), Pia Skušek (FPZ Z'borke), Suzana Tratnik in Tamara Zablocki (Društvo SOS telefon), je pisateljica, prevajalka in publicistka Suzana Tratnik dejala, da so pri nominiranih – v naboru je bilo več kot 180 imen posameznic in kolektivov – upoštevale »njihovo dolgoletno delo in prizadevanje za enakost žensk kakor tudi drugih manjšin, upoštevale smo tudi aktualnost tematik, s katerimi se ukvarjajo, denimo enakopravnost žensk na raznih področjih, nasilje nad ženskami, dokumentiranje feminističnih dogodkov in festivalov.«