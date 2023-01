Cvetje, drevje in klopi – a predvsem dejavna skupnost

V nadaljevanju preberite:

Ko se sprehajamo po uličici, ki se je nekoč imenovala Ribiška (na levem bregu Ljubljanice se je raztezalo ribiško naselje, ribiči pa so sušili mreže na strehi hiše, kjer se je leta 1869 rodil edini slovenski nobelovec, zdravnik in kemik Friderik Pregl; lokacijo danes mnogi poznajo predvsem po nedavno zaprtem lokalu Pod skalco), danes pa nosi ime Križevniška (v njej so imeli med letoma 1167 in 1200 postojanko templjarji, nato so jih zamenjali križniki), se pravzaprav sprehajamo po stopinjah vseh tistih, ki so prav tam soustvarjali pestro zgodovino slovenske misli in besede.