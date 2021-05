Država in mesto naj se urgentno dogovorita

V nadaljevanju preberite:



Na 14. seji Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) so se danes posvetili Narodni univerzitetni knjižnici II. Projekt, ki bi ga po mnenju ravnatelja NUK lahko umestili v rubriko Saj ni res, pa je, o njem se namreč neuspešno pogovarjamo že štiri desetletja, je zdaj zastal na točki dogovora med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, so ugotovili na seji.



Takoj zatem, ko je ravnatelj NUK Vilijem Leban predstavil historiat in izzive ter težave pri gradnji NUK II, so svetniki kar hitro preskočili na konkretnosti. V štirih desetletjih, kolikor je projekt NUK II že v glavah in na mizah odločevalcev, so se odgovori, zakaj ga še nimamo, večkrat spremenili, a kot so ugotovili za omizjem, gradnji NUK II nihče nikoli ni izrecno nasprotoval.



Načrti so, vizija je, pa vendar nimamo ne gradbenega dovoljenja, ne denarja. V čem je torej problem?