Enostavna in razumljivo izražena ideja v arhitekturi

Trenutno je v Terezijanskem krilu praškega gradu na ogled razstava Plečnik na Praškem gradu, ki je sestavljena iz dveh delov: slovenski del razstave obsega serijo fotografij Saše Fuisa, ki predstavljajo ­notranjost Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, drugi del pa je razstava enega od vodilnih čeških arhitektov Vladimírja Šlapete, ki vključuje najrazličnejše risbe, makete in predmete Jožeta Plečnika (1872–1957) iz ljubljanskega, dunajskega in praškega obdobja njegovega ustvarjanja.